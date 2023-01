Libri, Roma, allo Spazio 5 François Morlupi presenta “Nel nero degli abissi“

Verrà presentato mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 19.30 presso Spazio5 - via Crescenzio 99/D, a pochi metri da piazza del Risorgimento e non lontano dalla metro Ottaviano -, il libro di François Morlupi “Nel nero degli abissi. Un’indagine per i Cinque di Monteverde” (Salani, 2022). L’autore dialogherà con Francesca Ripanti (PxiL - Pazzi X i Libri).Tornano i Cinque di Monteverde con una nuova indagine ad alto tasso di ironia e tensione. 'Morlupi ha inventato dei personaggi irresistibili. Ai Cinque di Monteverde è impossibile non affezionarsi' (Cristina Cassar Scalia). 'È l’umorismo, ben mescolato a una giusta dose di tensione e a cinque personaggi indimenticabili che rendono fresco e piacevole il giallo di Morlupi' ('La Repubblica'). 'Morlupi firma un noir di intrattenimento atipico e brillante, creando una squadra di investigatori tanto imperfetti e simpatici quanto fedeli alla passione per la verità' ('Corriere della Sera'). 'Cinque poliziotti che possono scalare le classifiche di vendita' ('Il Fatto Quotidiano').Audacia, audacia, audacia, volendo parafrasare la celebre frase di un rivoluzionario francese. Meglio buttarsi, provare, rischiare e rimanere scottati, piuttosto che sopravvivere senza alcuna emozione. Non aveva più paura della paura ed ora scorgeva, nella tazzina di caffè, il bicchiere finalmente mezzo pieno. Il grande parco di Villa Pamphili, a due passi da Monteverde e non lontano dal Vaticano, ha due volti molto differenti: di giorno è un giardino che accoglie bambini, anziani e sportivi; di notte si trasforma in un rifugio abusivo per senzatetto, drogati e prostitute.All’alba di una gelida mattina di gennaio, una di loro viene trovata senza vita, brutalmente uccisa con un’arma da taglio. Era italiana, aveva poco più di vent’anni, era una ragazza sola, si vendeva per pagarsi l’università.L’omicidio sconvolge il commissario Ansaldi e i suoi agenti, perché apre uno squarcio di disperazione nella tranquilla routine del loro quartiere. In più, arriva proprio nel momento peggiore, a due settimane da un importante vertice politico fra i principali capi di Stato europei, con gli occhi del mondo puntati sulla capitale.Indipendentemente dal fatto che ci sia oppure no una connessione fra i due eventi, per il commissario è appena cominciata una terribile corsa contro il tempo.