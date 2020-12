Livia Giustolisi non c’è più, e con lei rischia ora di morire anche la storia del Premio dedicato a suo padre Franco

Il Covid si è portata via anche lei, Livia Giustolisi (nella foto accanto all’ex Presidente del Senato Grasso) una delle giornaliste più complete e più brave di questi ultimi 50 anni in Italia.Aveva 69 anni, è morta questa mattina di Covid all’Ospedale Militare del Celio di Roma, e lascia in eredità al mondo del giornalismo italiano il Premio Giornalistico Giustolisi, che ricorda soprattutto il valore straordinario del padre, Franco Giustolisi, che per molti di noi è stato un vero maestro e caposcuola.Prima a Repubblica, poi all’Espresso, poi ancora a Epoca, ma gli ultimi vent’anni della sua carriera Livia li ha trascorsi all’Ufficio stampa della Eri in Rai, diventando nei fatti anello di congiunzione tra il mondo caotico del giornalismo di inchiesta e i salotti ovattati della cultura, e di tutto ciò che Rai Eri è stata per la storia del Paese.Di lei il giornalista Pierluigi Franz dice “una professionista completa, autorevole, eclettica, moderna nella sua accezione migliore, e soprattutto sempre informata di tutto”.Era stata lei a inventarsi la prima edizione del Premio Giornalistico Giustolisi, "Un riconoscimento – dice il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati- che premia il talento, la fatica ed il coraggio di un giornalismo troppo spesso dimenticato, quale è quello d'inchiesta”.Il Premio che Livia aveva cocciutamente voluto e creato, è nato di fatto nel 2015 grazie all'iniziativa del Comune di Stazzema. Ha conosciuto poi, nel 2016, una seconda edizione a Marzabotto: entrambi i Comuni hanno conosciuto la furia e la barbarie nazifascista e soltanto grazie all'impegno, alla tenacia e al desiderio di rendere giustizia di Franco Giustolisi, la verità è finalmente emersa. Giustolisi, dopo vent'anni di minuzioso lavoro di indagine, la documenta nel libro "L'armadio della Vergogna" (Nutrimenti).La città di Boves - prima vittima delle rappresaglie tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio a ridosso dell'Armistizio dell'8 settembre, il 19 settembre 1943 - ha poi ospitato la terza edizione (2017) del Premio. Mentre l'edizione successiva si è tenuta a Capistrello, Comune capofila dell'associazione "I trentatré martiri".Franco Giustolisi ricordiamo era nato a Roma il 20 luglio 1925. Ha esordito a “Paese Sera”, poi “L’Ora” di Palermo, “Italia domani” e nel 1963 inviato speciale per “Il Giorno”, il nuovo quotidiano creato da Mattei. Quindi in Rai, al settimanale Tv7, e poi all’“Espresso”, per il quale ha lavorato dal 1976 fino al termine della sua vita. Ha collaborato poi con l’Unita‘, Il Manifesto e Micromega.Da sempre si è’ occupato dei temi più’ importanti della storia civile italiana per oltre 50 anni: dal banditismo sardo ai sequestri in Calabria, dal caso Mattei allo scandalo del Banco Ambrosiano, dalle stragi di mafia alla P 2, dal terrorismo alla mala sanità’, alla scuola, all’abusivismo edilizio.Ed è sempre Livia che riesce a mettere in piedi per il Premio dedicato a suo padre una giuria di grande valore composta dai giornalisti Sandra Bonsanti, presidente, Roberto Martinelli, presidente onorario, Daniele Biacchessi, Marzio Breda, Vittorio Roidi, Silvia Garambois, lei stessa Livia Giustolisi, Bruno Manfellotto, Marcello Masi, Virginia Piccolillo, Marcello Sorgi, Luigi Vicinanza, e Lucia Visca.La speranza ora è che con la morte di Livia il Premio possa proseguire la sua corsa verso il futuro, perché nessuno possa più dimenticare gli orrori che suo padre Franco Giustolosi racconto mirabilmente bene e con un coraggio da leoni nel suo saggio storico “L’armadio della vergogna”.Alla famiglia di Livia Giustolisi il cordoglio di PPN News.