Lo scrittore Roberto Mercadini in tour con gli spettacoli del suo repertorio

Dopo l’esperienza come ospite fisso nel programma “Splendida Cornice” condotto da Geppi Cucciari e in onda in prima serata su Rai 3, lo scrittore, performer e divulgatore Roberto Mercadini si prepara a tornare nei teatri con un serie di nuovi appuntamenti in tutta Italia.Con un calendario in continuo aggiornamento, Mercadini porterà dal vivo diversi spettacoli del suo vasto repertorio: da “La più selvaggia sete, la più selvaggia fame”, monologo sulla Resistenza partigiana, a “Fuoco nero su fuoco bianco. Viaggio tentacolare nella Bibbia ebraica”, passando per “L’Orlando furioso”, “Felicità for dummies. Felicità per negati” e “Little Boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica”, fino alla lezione sulla pittura del Rinascimento in “L’arte di essere nuovi”.Questi i prossimi appuntamenti in programma:27 aprile Roma @Libreria Harmonia Mundi - spettacolo ‘La più selvaggia sete, la più selvaggia fame’ - ore 19:303 maggio Treviso @Teatro Comunale Mario del Monaco - spettacolo ‘L’arte di essere nuovi’ - ore 20:307 maggio Acquaviva delle Fonti (BA) @Teatro Sebastiano Arturo Luciani – spettacolo ‘Felicità for dummies. Felicità per negati’ - ore 20:0018 giugno Varzi (PV) @ Parco Agriturismo La Sorgente – spettacolo ‘Noi siamo il suolo, noi siamo la terra’ – ore 21:0020 giugno Figline Valdarno (FI) @Teatro Comunale Garibaldi – ‘L’Orlando Furioso’ - ore 21:0022 giugno Milano Marittima-Cervia (RA) @ Arena Stadio dei Pini – spettacolo ‘Little boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica’ – ore 21:3027 giugno Desio (MB) @Parco Tittoni – ‘Fuoco nero su fuoco bianco. Viaggio tentacolare nella Bibbia ebraica’ - ore 21:00Oltre alla sua ricca attività dal vivo, scrittore e autore, Mercadini ha pubblicato tre romanzi editi da Rizzoli, fra cui “Bomba Atomica”, eletto dal concorso indetto da Robinson de La Repubblica come il Miglior Libro del 2020, e il più recente “L’ingegno e le tenebre”, uscito nel 2022 e accolto positivamente dalla critica.Da qualche anno propone inoltre una serie di contenuti divulgativi sul proprio canale YouTube sotto forma di brevi monologhi, raccogliendo l’apprezzamento di un pubblico trasversale composto da oltre 170.000 utenti e affermandosi sempre di più come un vero e proprio punto di riferimento sul web per le generazioni più giovani.Tanto nei suoi testi quanto nei suoi monologhi, Roberto Mercadini affronta in maniera ironica e appassionata argomenti e tematiche di varia natura, come l’arte, la scienza, la religione, l’attualità o la storia, regalando ogni volta al proprio pubblico nuove chiavi di lettura e spunti di riflessione.