Lombardia, Berlusconi: Forza Italia lascia l'aula per la mozione di Romano (Pd)

I consiglieri di Forza Italia a Palazzo Pirelli hanno abbandonato l'aula per la mozione avanzata dal consigliere del Pd Paolo Romano sul caro affitti, che è stata rinviata in Commissione.La settimana scorsa, lo stesso Romano e i consiglieri del M5S avevano lasciato l'aula durante la commemorazione del leader forzista, Silvio Berlusconi."Il gruppo consiliare di Forza Italia, pur non essendo abituato a una gestualità politica simile, con la propria assenza ha voluto sottolineare il gesto sgarbato e irrispettoso del consigliere Romano in occasione della commemorazione del Presidente Berlusconi. Ribadiamo la necessità che il ragazzo capisca la differenza tra il piano politico e il piano umano, tra l’essere avversari e l’essere nemici", fanno sapere gli azzurri in una nota.