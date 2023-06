Macomer (Nu): l'Esercito alla Fiera Caccia pesca e tempo libero 2023

L’Esercito parteciperà all’evento internazionale ’Fiera della Caccia, Pesca e Tempo Libero della Sardegna”, da oggi al 18 giugno 2023 nell’area fieristica del monte di Sant’Antonio a Macomer (NU).Fra i numerosi stand quest’anno ci sarà per la prima volta quello informativo/promozionale dell’Esercito, con un info-team composto dal 5° Reggimento Genio Guastatori della Brigata “Sassari” e dal Comando Militare Esercito Sardegna.Lo stand ha la finalità di illustrare ai giovani le diverse opportunità formative/professionali offerte dalla Forza Armata, le modalità concorsuali previste per chi decide di arruolarsi, iniziando come Volontario in Ferma Iniziale (VFI).Per l’occasione sarà allestirà una mostra statica di mezzi, armi e materiali in dotazione alla Forza Armata, a connotazione operativa, con un Veicolo Tattico Leggero Multiruolo VTLM - “Lince”, impiegato sul territorio nazionale e in operazioni all’estero.Nello stand informativo/promozionale è previsto, inoltre, un apposito corner promozionale dedicato alla Rivista Militare dell’Esercito, periodico della Forza Armata annoverato tra i più antichi in Italia.