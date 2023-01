Madesimo (So), 60enne muore investito da valanga

Un 60enne è morto dopo essere stato investito da una valanga nei pressi del rifugio Bertacchi a Madesimo, in provincia di Sondrio. Sul posto sono sopraggiunti il personale dell'Areu e del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme con l'elisoccorso.'Un paio di giorni fa - fa sapere il Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia su Facebook - aveva chiesto soccorso perché era in difficoltà nella zona del Passo Emet, al confine con la Svizzera; alla fine era riuscito a rientrare in modo autonomo. L’uomo poi era risalito ma il mancato rientro ha fatto ripartire le ricerche.Quattro soccorritori del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza si sono portati in quota, poi hanno contattato la centrale del 112, che ha inviato l’elisoccorso. È partito il mezzo di base a Caiolo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; attivate a supporto anche le squadre territoriali del Cnsas, Stazione di Madesimo della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna.L’uomo è stato individuato dai quattro militari del Sagf, poi recuperato dal tecnico di elisoccorso del Cnsas; il medico ha constatato la morte. La dinamica è in corso di accertamento'.