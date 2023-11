Maltempo, M5S: "Cordoglio alle famiglie delle vittime, fondamentale inserire ingenti risorse in manovra"

"Le immagini che provengono dalla Toscana ci lasciano sgomenti e destano enorme dolore e grande preoccupazione.Esprimiamo cordoglio alle famiglie di chi ha tragicamente perso la vita e siamo vicini a tutte le popolazioni colpite. E un enorme grazie va ai soccorritori, ai volontari, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che si stanno impegnando per prestare aiuto a chi ancora si trova in grave difficoltà.La situazione è drammatica e le persone coinvolte necessitano di un intervento immediato e concreto. Per questo motivo, crediamo sia fondamentale stanziare ingenti risorse ad hoc e inserirle in manovra.Presenteremo emendamenti in questo senso e spingeremo il governo a fare tutto ciò che è necessario per stare al fianco di chi sta attraversando questi tragici momenti".Così, in una nota, Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi, deputati toscani del M5S.