Maltempo, Mit: Ministro Salvini sta seguendo situazione strade e ferrovie

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta monitorando l'impatto del maltempo lungo le strade e le ferrovie italiane.E' quanto fa sapere il Mit in una nota, precisando che, secondo un primo bilancio di Anas e Rete Ferroviaria Italiana, in Friuli Venezia Giulia la situazione dovrebbe rientrare nella normalità nel giro delle prossime ore, mentre preoccupa la situazione in Toscana, specialmente a Prato.Al momento, l'Anas sta controllando attentamente alcuni fiumi che potrebbero essere problematici, come l'Adige, che costeggia la statale Adriatica.