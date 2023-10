Maltempo: nubifragi nel Pisano, a Livorno tromba d'aria nel quartiere di Antignano

Un'ondata di maltempo ha colpito il Pisano e la città di Livorno nelle prime ore di stamani. La Provincia di Pisa è stata colpita da nubifragi, così come Livorno, dove è anche avvenuta una tromba d'aria, nel quartiere di Antignano.Anche la Stazione Ferroviaria di Livorno è stata allagata: i binari sono andati sott'acqua, e questo ha determinato rallentamenti e ritardi lungo la linea Tirrenica Pisa-Roma: sono stati registrati ritardi fino a 60 minuti per i treni Intercity e Regionali. Questi ultimi, inoltre, rischiano di essere cancellati o di avere un percorso limitato.Stando agli ultimi rilevamenti, le forti precipitazioni temporalesche hanno determinato, stamani, un accumulo di acqua fino a 80-90 millimetri nel giro di tre ore.Secondo quanto ha fatto sapere il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nello specifico, a Casciana Terme sono stati registrati 35 millimetri di pioggia in 15 minuti.A Livorno, invece, il nubifragio si è verificato tra le 4 e le 7, e ha causato allagamenti e forti raffiche di vento. La tromba d'aria, che si è scatenata sul quartiere di Antignano, ha distrutto una tensostruttura di tennis e danneggiato molte auto, un campo di baseball e altre strutture. Molti alberi sono caduti, danneggando le automobili e gli scooter parcheggiati di fianco. Via Firenze e via Provinciale Pisana sono state chiuse al traffico.Per quanto riguarda il Pisano, sono stati registrati allagamenti di strade e seminterrati, auto bloccate e infiltrazioni all'interno di appartamenti a Marina di Pisa, Crespina, Ponsacco e Cascina terme, per cui, dalle 6 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono impegnati in una decina di interventi. Gli stessi Vigili del Fuoco hanno precisato che non ci sono pericoli per le persone.