Maltempo: Serracchiani, ok Figliuolo ma scelta politica

"Il generale Figliuolo saprà fare il suo dovere come col Governo Draghi. Ma è inevitabile che questa scelta si tinga della volontà politica di non nominare Bonaccini. Eppure Zaia per la tempesta Vaia o Fedriga per l'emergenza profughi erano 'naturalmente' commissari. Se sei governatore del Pd e comanda Meloni, non vai bene".Così la deputata del Pd Debora Serracchiani, dopo la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia Romagna.