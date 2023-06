Maltempo: Tassinari (Fi), con nomina Figliuolo governo ha scelto competenza

“Il governo ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo commissario per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione dello scorso maggio.La scelta dell'esecutivo è ricaduta su una figura competente e capace, che è riuscita ad affrontare con determinazione la grande sfida del Covid in uno dei momenti più difficili della storia del nostro Paese, organizzando una campagna vaccinale storica.Il generale Figliuolo è quindi, senza alcun dubbio, la persona giusta per gestire al meglio la ricostruzione di quei territori, l’Emilia-Romagna soprattutto ma anche parte delle Marche e della Toscana. Superata la fase critica dell’emergenza, servono ora risposte concrete per famiglie e imprese.Sono certa che il generale Figliuolo saprà svolgere il nuovo incarico al meglio, dando la necessaria attenzione ai territori, e organizzando il processo di ricostruzione con la grandissima professionalità che lo ha sempre contraddistinto. Auguri di buon lavoro”.Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra dell’Emilia-Romagna.