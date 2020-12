Manini Group lancia un nuovo progetto di comunicazione con Positioning e Inedito (1)

Manini, gruppo specializzato in Architettura Sostenibile e Real Estate, opera per mezzo di tre società: Manini Engineering, Manini Realty e Manini Contract.Manini oggi lancia sul mercato internazionale nuovi progetti di comununicazione per far conoscere il brand in tutto il mondo.“Il made in Italy rappresenta un’attrattiva particolare per l’estero. Ci mettiamo in mostra non solo per attrarre nuovi Clienti ma anche per preservare quelli esistenti dando loro valore. Non lavoriamo solo in ambito lusso, ma vogliamo essere capaci attrarlo. – dice Leopoldo Manini, founder del Gruppo. Ritengo che l’approccio di promozione del made in Italy possa aiutare anche la nostra attività a farci conoscere all’estero e a darci una credibilità ed un posizionamento migliore rispetto ai nostri competitors”.Non solo. Per attirare potenziali investitori esteri in Italia è necessario far conoscere le potenzialità del nostro paese ed i migliori luoghi in cui vivere ed incontrarsi, in base alla cultura, all’arte, alla moda, al mangiar bene, e a tutto quello che ha reso celebre la nostra nazione nel Mondo. Per questo abbiamo lavorato alla creazione di Positioning e di Inedito, due progetti affini ai valori ed alle politiche di sviluppo della nostra organizzazione.Positioning darà valore e visibilità internazionale a tutte quelle organizzazioni più o meno grandi che operano in settori di nicchia (soprattutto in ambito manifatturiero) mentre Inedito darà nuova vita al mondo dell’arte e del design portando agli artisti visibilità a livello internazionale”. I brand usufruiranno dei canali social di cui il Gruppo Manini dispone, come: Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube.I post che ogni giorno vengono pubblicati sono seguiti da migliaia di followers tra cui le video interviste a manager ed artisti. “Ho voluto investire in questo tipo di comunicazione perché il nostro paese è ricco di eccellenze sia nel campo manifatturiero che artistico, purtroppo poco conosciute, che probabilmente non hanno né i mezzi né le risorse per mettersi in mostra ma che meritano indubbiamente di essere promosse” . (Segue-2)