Marche: riapertura sportello per Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno e Fermano-Maceratese, in programma 2 incontri

Un importante appuntamento per approfondire i contenuti, gli aspetti tecnici e le finalità del nuovo bando, a cura della Regione Marche insieme al Ministero delle Imprese - del Made in Italy e Invitalia, inerente alla riapertura dello sportello della L. 181/89 a favore dell’area di crisi complessa Piceno-Val Vibrata: è quanto si terrà giovedì 27 aprile, alle ore 11.00, ad Ascoli.All’evento, in programma nella sede di Piceno Consind, interverranno, fra gli altri, il Presidente della Provincia Sergio Loggi, il sindaco Marco Fioravanti e Domenico Procaccini presidente della struttura che ospiterà l’incontro. Presenti all’iniziativa anche rappresentanti di categoria e le imprese.A coordinare i lavori e ad illustrare le linee guida della misura promossa da Ministero delle Imprese sarà l’Assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini che, insieme al dirigente del Ministero delle Imprese e del “Made in Italy” Marco Calabrò e a Stefano Immune di Invitalia, analizzerà i punti salienti del bando e le modalità di presentazione delle domande per aderire all’avviso.“Grazie alla preziosa sinergia con il Ministero delle Imprese/Made in Italy e con Invitalia, si rinnova l’impegno, da parte delle Istituzioni, a favore di alcune aree della nostra regione, particolarmente colpite, negli ultimi decenni, dalla crisi industriale, oltre che da evidenti problematiche congiunturali, come appunto il Piceno o il Fermano-Maceratese - spiega l’Assessore Antonini –. Si tratta di una misura molto importante e che, dopo le ultime revisioni effettuate, potrà accogliere progetti di investimento produttivo, o di riqualificazione energetico-ambientale di quelle imprese industriali localizzate proprio nei comuni ricompresi in tali aree.Quindi, con questa misura, non solo potranno essere finanziati nuovi impianti e nuove linee produttive, ma potrà anche essere dato un impulso decisivo per un rinnovamento strutturale delle stesse realtà aziendali”.Sulla stessa linea, si terrà, sempre nella giornata di giovedì 27 aprile, un secondo incontro in programma, stavolta, a Civitanova Marche (ore 15,30), al Cinema Teatro Cecchetti, alla presenza dei presidenti delle due province coinvolte, Michele Ortenzi per Fermo e Sandro Parcaroli per Macerata, del Sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, e delle associazioni di categoria e imprenditori del territorio.