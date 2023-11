Marghera (Ve): proseguono le ricerche degli ex fidanzati scomparsi

Si estendono le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati di 22 anni di cui non si hanno notizie da sabato. La coppia era stata vista l'ultima volta proprio l'11 novembre, in un'automobile, in un parcheggio a Marghera, nel Veneziano.Secondo quanto ha raccontato un testimone, stavano litigando. Nella zona sono state trovate diverse macchie di sangue. Le ricerche sono state estese anche al di fuori del Veneto. Stando al criminologo che si sta occupando del caso, l'auto in cui i due sono stati visti era ancora in movimento la scorsa notte.I due ragazzi si erano lasciati lo scorso agosto, ma Turetta non avrebbe accettato che la relazione fosse finita.