Mattarella/Castelli, “sua guida é garanzia per Paese”

«Soprattutto in un anno così difficile per il Paese, e per il mondo intero, la sua guida attenta è garanzia per le Istituzioni e per noi tutti.La sua grande saggezza, l’attenzione alle giovani generazioni, alla ripresa economica, al sostegno a cittadini, famiglie e imprese, sono lo sprone a fare tutti del nostro meglio. Sono certa che, con il dialogo e la collaborazione istituzionale, centreremo gli obiettivi che ci siamo dati come Sistema Paese.Dobbiamo costruire il futuro, senza distrazioni. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo, e il nostro Paese può giocare, ancora, un ruolo da protagonista. Grazie Presidente, buon 2021!» Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in un post su Facebook