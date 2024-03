Medicina & Prevenzione, troppi tumori non curati in tempo. “La mia esperienza felice al Niguarda”.

“Oggi -scrive Demetrio Crucitti- su “Calabria Live” viene riportata la notizia che la prevenzione al Colon Retto all’Annunziata di Cosenza si farà prima dei canonici 50 anni. Finalmente uno screening anticipato può salvare molte vite umane. La mia esperienza lo insegna. La prevenzione del Colon-Retto fino ad ora è stato un po’ trascurata sia dai cittadini, per la scarsa Comunicazione Sociale rispetto alla prevenzione tipicamente femminile, il tumore al seno o alle ovaie. Ma quando si parla di questi tumori è bene però fare una prima ricognizione partendo proprio da situazioni di eccellenza come quelle che io, calabrese, ho trovato al Niguarda di Milano, Dipartimento di Chirurgia Mininvasiva Oncologica e dove. Dalla mia esperienza ho imparato una cosa fondamentale: se il cancro viene individuato in tempo, l'operazione -vista l'ottima organizzazione e un team affiatato di medici ed operatori sanitari nessuno escluso- con gli strumenti a disposizione di chirurgia robotica tramite, penso al Robot Da Vinci, è possibile intervenire chirurgicamente con tecniche non invasive e con una degenza secondo protocolli di efficienza e di efficacia con un alto indice di qualità. Per questo non finirò ma di ringraziare il Niguarda e la struttura che mi ha ospitato”.

Fin qui l’appello, dunque, del vecchio dirigente RAI alla prevenzione, ma anche il grazie al Niguarda per l’altissimo livello qualitativo trovato.

In realtà parliamo di una delle eccellenze italiane più conosciute sul campo. Una struttura che fa riferimento al prof. Giovanni Ferrari, e la cui storia è conosciuta e raccontata sui più prestigiosi giornali scientifici del mondo.

Laureato con la lode in Medicina e Chirurgia nel 1991 presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale e d’Urgenza nel 1996 presso lo stesso Ateneo. Ha frequentato e ottenuto i diplomi della Scuola ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) in Chirurgia Robotica, Bariatrica, dell’Esofago e Epatica. Ha iniziato la sua esperienza professionale nel 1994 presso l’Ospedale Niguarda, dal 2014 è il Responsabile della Chirurgia Generale e d’Urgenza, e dal 2015 Direttore della Chirurgia generale oncologica e mininvasiva.

Lo studioso si occupa prevalentemente di chirurgia generale applicata all’apparato digerente sia benigna che maligna, ma in particolare ha acquisito una specifica competenza nel trattamento chirurgico delle patologie neoplastiche colo-rettali, esofago-gastriche, pancreatiche e degli organi parenchimatosi. La casistica del Niguarda ci dice che ad oggi il prof. Ferrari ha eseguito circa 1500 interventi chirurgici per neoplasie dell’apparato digerente. Ma il professore esegue inoltre interventi per il trattamento chirurgico dell'obesità patologica.

Una storia di assoluta eccellenza medica. Tra le altre cose il prof. Ferrari coordina i gruppi di lavoro e ricerca sulla patologia esofago-gastrica e patologia pancreatica e in questi 20 anni di attività chirurgica a Niguarda – si legge sul sito ufficiale dell’ospedale milanese- “ha partecipato attivamente allo sviluppo ed all’applicazione delle metodiche mininvasive nell’ambito della chirurgia splancnica (sia benigna che maligna)”

Il chirurgo e il suo team eseguono attualmente la maggior parte degli interventi in laparoscopia e con metodica robot-assisted con particolare interesse alla chirurgia esofago-gastrica, colo-rettale e pancreatica. Dal 2009 Giovanni Ferrari è membro della Faculty dell’AIMS ACADEMY (Advanced International mini-invasive Surgery), dove partecipa all’organizzazione e al tutoraggio dei corsi di chirurgia laparoscopica avanzata, eseguendo inoltre interventi chirurgici in diretta a scopo didattico. Socio dell’ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) e dell’EHS (European Hernia Society), nell’ambito dell’AIMS ACADEMY (Advanced International mini-invasive Surgery) svolge un ruolo attivo nello sviluppo delle nuove metodiche ed innovazioni tecnologiche applicate alla chirurgia. “Quanto basta -scrive Demetrio Crucitti nella sua lettera-aperta-per credere ancora nei grandi medici e soprattutto nella medicina moderna”.