Meloni: "La missione di Axiom Space rafforzerà posizionamento Italia in economia spaziale"

La missione Ax-3 del gruppo statunitense Axiom Space, in partenza per la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) il prossimo 10 gennaio, rafforzerà il posizionamento dell'Italia nell'ambito dell'economia spaziale.Così la premier, Giorgia Meloni, in un messaggio per l'evento promosso dall'Ambasciata Italiana negli Stati Uniti per la Giornata Nazionale dello Spazio. Il messaggio è stato letto dall'Ambasciatrice Mariangela Zappia.“Il governo italiano da grande valore a questo progetto, che contribuisce al progresso della comunità scientifica, accademica e industriale del nostro Paese”, ha detto Meloni, aggiungendo che nella missione il ruolo dell'Italia è “di primo piano”, anche con i prodotti agroalimentari.La premier, quindi, ha ringraziato Giovanni Rana e Barilla: con questa missione, infatti, le due aziende invieranno i loro prodotti alimentari nello spazio, anche per promuovere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco dell'Umanità. “Si tratta di una iniziativa di cui siamo orgogliosi, che consente di combinare la tradizione all’innovazione, l’amore per le nostre radici al futuro”, ha concluso Meloni.