Messina Denaro, Delmastro: "Spiace per il suo mancato pentimento, ora giudizio affidato a Dio"

"Ora il giudizio di Messina Denaro è affidato al giudice supremo. Spiace il mancato pentimento che avrebbe potuto cambiare la storia della lotta alla mafia".Così il Sottosegretario alla Giustizia e deputato di FdI, Andrea Delmastro Delle Vedove, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di "Legalità a Scuola", il progetto pilota promosso da Ministero della Giustizia e Regione Piemonte."Vivo apprezzamento al Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria per la equilibrata capacità di coniugare alta sicurezza, piantonamento e diritto alle cure mediche. Lo Stato ha fatto il suo dovere, lui no.Ho appena licenziato, in collaborazione con la regione Piemonte, un concorso sulla legalità dedicato alle scuole medie e intitolato a Giuseppe Montalto, agente scelto della Polizia Penitenziaria, giustiziato il 23.12.1995 su mandato di Matteo Messina Denaro per aver intercettato un pizzino di mafia. Chi cade nell'adempimento del dovere e nel servizio della legalità deve sopravvivere per sempre nel ricordo dello Stato", conclude Delmastro.