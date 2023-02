Messina, “StoricaMente1943”: iniziativa di BCSicilia nell’ambito dell’80° Anniversario dello sbarco Alleato

Si terrà venerdì 24 febbraio 2023 con inizio alle ore 10,00 presso l’Aula Cannizzaro dell’Università degli Studi di Messina, in Piazza Pugliatti, nell’ambito dell’80° Anniversario dello sbarco Alleato in Sicilia, l’iniziativa “StoricaMente1943”.Dopo i saluti di Federico Basile, Sindaco di Messina, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, di Sabrina Patania, Presidente BCsicilia sede di Messina, e di Padre Giovanni Amante, della Chiesa Ortodossa San Giacomo Maggiore di Messina, sono previsti gli interventi di Biagio Ricciardi, Presidente Istituto del Nastro Azzurro Federazione fra Combattenti Decorati al Valor Militare Provinciale di Messina, di Tommasa Siragusa, Direttore Biblioteca Regionale “G. Longo” di Messina, e di Antonio Baglio, Docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Messina. Modera l’avvocato Silvana Paratore.L’incontro è promosso da BCsicilia sede di Messina, in collaborazione con l’Università delle Terza Età (UniTRE), l’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.) di Messina, l’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare Federazione Provinciale di Messina, il Museo del’900 di Messina il Museo “I Ferri du Misteri” di Castanea (Messina) e con il patrocinio del Comune di Messina. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 389/9761204 – 349/5883269.Nel pomeriggio, alle ore 18,30 presso il Cinema Lux di in Largo Seggiola, 168 sempre a Messina, si terrà la proiezione del documentario storico-culturale dal titolo “Racconti di guerra” e del cortometraggio “Messina 1943” entrambi realizzati e diretti da Sabrina Patania. E’ previsto un contributo di 5 euro a persona che sarà devoluto a Padre Giovanni Amante della Chiesa Ortodossa di San Giacomo Maggiore per l’acquisto di derrate alimentari e farmaci per il popolo ucraino. Alla presentazione sono previsti gli interventi di Sabrina Patania, Presidente BCsicilia Sede di Messina, di Padre Giovanni Amante, della Chiesa Ortodossa San Giacomo Maggiore di Messina, di Basilio Maniaci, Presidente dell’Università della Terza Età di Messina, e di Angelo Caristi, Direttore del Museo del Novecento di Messina. L’incontro è coordinato da Katia Buonasera del CNR.Nel corso della manifestazione Simonetta Pisano curerà delle letture tratte dai fronti di guerra ucraino e della Seconda guerra mondiale con accompagnamento musicale della violinista Sofia Muffoletto, a cura dell’Associazione Ars Nova di Messina. L’evento organizzato dall’Associazione BCsicilia sezione di Messina ha come obiettivo la sensibilizzazione delle nuove generazioni al delicato tema della guerra ed al mantenimento della memoria storica. Per informazioni e prenotazioni: 389/9761204 – 349/5883269.