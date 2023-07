Meteo: cieli irregolari a Nord, sereni o poco nuvolosi al Sud, temperature in diminuzione

Sarà una mattinata caratterizzata da cieli irregoloarmente nuvolosi, quella che attende il Nord per domani, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano.Nello specifico, si prevedono al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni di nord-est, isolati piovaschi sulla Romagna; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile tra Friuli, Veneto e Romagna, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni tra Veneto e Romagna; migliora nella notte.Per quel che riguarda il Sud e le Isole, invece, si prevedono al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio piovaschi attesi su Molise, Puglia e hinterland Campano, soleggiato altrove. In serata residui piovaschi sul Barese, sereno sul resto della penisola.Per il Centro, al mattino sono previste velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio locali rovesci tra Lazio e Abruzzo, maggiori spazi di sereno sulla Toscana. In serata tempo del tutto stabile con ampi spazi di sereno su tutti i settori.Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.Per Roma si prevede tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +21°C e +33°C.Per il Lazio, invece, è previsto tempo stabile su tutta la regione al mattino con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio locali piogge o acquazzoni potrebbero interessare i rilievi interni, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque.