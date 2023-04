Meteo: neve sulle Alpi, instabilità al Centro e al Sud

Neve oltre i 1.400 metri sulle Alpi centro-orientali e tempo instabile al Centro, al Sud e sulle Isole maggiori. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano per domani.Nello specifico, al Nord si prevedono al mattino precipitazioni sparse con neve sulle Alpi centro-orientali dai 1400 metri. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e nevicate sui rilievi dai 1700 metri. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Alpi e Prealpi; più asciutto su Liguria, Emilia Romagna e coste Adriatiche.Per quanto riguarda il Centro Italia si prevede al mattino nuvolosità irregolare sui settori costieri, soleggiato sulle zone interne. Al pomeriggio instabilità su tutti i settori, maggiori spazi di sereno sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.Per il Lazio sono previste nubi sparse alternate a schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Locali piogge o acquazzoni sparsi nel pomeriggio sui rilievi interni, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.Per Roma sono previste nubi sparse al mattino e maggiori spazi di sereno nel pomeriggio con tempo asciutto su tutti i settori. Si rinnovano condizioni di stabili in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.Per il Sud e le Isole maggiori, invece, si prevede al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con maggiori addensamenti sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità sulle regioni Adriatiche e qualche pioggia a sud della Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con residue precipitazioni sul Molise.Temperature minime stazionarie; massime in diminuzione al Centro-Nord, ed in aumento al Sud.