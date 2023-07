Meteo: non si ferma l'ondata di caldo, 15 città in allerta rossa per sabato

Il caldo non accenna ad allentare la sua morsa sull'Italia. Secondo quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, per la giornata di sabato è previsto il bollino rosso - con rischio massimo per l'intera popolazione - in quindici città: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. A queste, domenica, sarà aggiunta Palermo.Sempre per la giornata di sabato, ad Ancona, Bolzano, Genova, Palermo, Reggio Calabria e Trieste è previsto il bollino arancione, indicante il livello di rischio massimo per i più fragili. Domenica, il bollino arancione toccherà anche a Brescia, Milano, Venezia e Verona.Le ondate di calore avvengono quando si riscontrano temperature molto alte per più giorni di seguito, spesso insieme con forti tassi di umidità, mancanza di vento e forte irraggiamento solare.Si tratta di condizioni metereologiche che possono mettere a serio rischio la salute della popolazione.Per rendere noti gli effetti delle ondate di calore sulla salute, il Ministero predispone ogni giorno bollettini per 27 città, contenenti le previsioni a 24, 48 e 72 ore. I bollettini vengono pubblicati giornalmente da maggio a settembre sul sito del Ministero.