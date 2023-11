Meteo: nuvolosità e piovaschi al Nord, acquazzoni al centro

Nuvolosità con piovaschi al Nord, acquazzoni al centro e tempo stabile al Sud e sulle Isole. E' quanto emerge dalle previsioni del Centro Meteo Italiano per la giornata di domani.Al Nord si prevede nuvolosità irregolare in transito al mattino con isolati piovaschi tra Lombardia e Veneto. Al pomeriggio ancora qualche pioggia sulle regioni nord-orientali, neve sulle Alpi dai 1300 metri. In serata ancora residue nevicate sulle Alpi orientali dai 1100 metri, variabilità asciutta altrove.Per quanto riguarda il Centro, è previsto maltempo al mattino con piogge ed acquazzoni specie tra basso Lazio ed Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, più asciutto sulla Toscana. In serata isolate piogge ancora tra Lazio e Abruzzo.Per il Sud e le Isole, al mattino si prevede tempo stabile salvo piogge sparse tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con ampie schiarite tra Calabria e Sicilia. In serata maltempo che insiste su Molise, Campania e Sardegna con piogge sparse, variabile altrove.A Roma, invece, sono previste condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi. Migliora in serata e nottata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +14°C e +16°C.Per il Lazio, infine, si prevede tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi, più intensi sulle zone interne. Generale miglioramento dalla serata con residue precipitazioni sui settori meridionali, variabilità asciutta altrove.