Meteo: tempo instabile tra Romagna e Triveneto, stabilità al Sud

Sarà una mattinata caratterizzata da instabilità, quella che domani si profila per Romagna e Triveneto. E' quanto emerge dalle previsioni del Centro Meteo Italiano.Nello specifico, al Nord si prevede tempo instabile al mattino tra Romagna e Triveneto con piogge sparse e neve oltre gli 800-1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio residui fenomeni su Triveneto e Appennino Romagna con neve a quote medie, variabilità asciutto altrove. In serata tempo per lo più asciutto salvo isolati fenomeni sulle Alpi occidentali.Per il Centro si prevede al mattino nuvolosità irregolare in transito con acquazzoni sparsi e neve oltre i 900 -1000 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri, più asciutto sui settori tirrenici. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni in Abruzzo.Per il Sud e le Isole si prevede al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati acquazzoni sui settori tirrenici tra Campania e alta Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi specie nelle zone interne, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole.Su Roma è previsto tempo instabile tra mattino e pomeriggio con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse. Maggiori schiarite in serata mentre dalla notte tornano addensamenti a partire da ovest. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.Per il Lazio, infine, si prevede tempo instabile al mattino sui settori centro-settentrionali della regione con piogge e acquazzoni sparsi, neve fino a 1000 metri sui rilievi. Al pomeriggio instabilità sulle zone interne con acquazzoni diffusi, più asciutto lungo le coste. Ampie schiarite ovunque dalla sera ma nuovo aumento della nuvolosità in nottata.