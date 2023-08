Meteo: tempo stabile al Nord, soleggiato al Sud

Per domani, al Nord è previsto tempo stabile, mentre al Sud la mattinata sarà soleggiata, mentre al Centro è prevista una mattina con nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche, sereno altrove.E' quanto emerge dalle previsioni del Centro Meteo Italiano.Nello specifico, al Nord si prevede al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati piovaschi sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Ovest.Per il Centro Italia, invece, si prevede al mattino nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni e temporali nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.Al Sud e sulle Isole, cieli generalmente soleggiati al mattino, addensamenti bassi lungo le coste tirreniche peninsulari. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania e Molise, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo nuvoloso sulla Sardegna.Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale lieve aumento.Per il Lazio si prevede nuvolosità bassa al mattino lungo i settori costieri, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne, ancora stabile su coste e pianure. In serata tempo nuovamente asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità.A Roma, infine, si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono previste variazioni con tempo ancora stabile. Temperature comprese tra +21°C e +38°C.