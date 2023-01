Meteo Veneto, allerta nevicate sui fondovalle prealpini

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, alla luce delle previsioni meteo, ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate per i fondovalle prealpini (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni) dalle ore 12 di domani, martedì 17 gennaio e fino alla mezzanotte di mercoledì 18.Oggi e domani il limite della neve è in abbassamento a quote collinari, mentre nella seconda parte di martedì 17 saranno possibili accumuli di qualche centimetro anche nei fondovalle prealpini. Per il resto possibile qualche fiocco di neve sulle zone collinari, non escluso misto a pioggia anche su pianura centro occidentale in occasione di eventuali rovesci.