Metsola: "Sono orgogliosa di come l'Europa si sia unita ancora di più per rispondere alle sfide"

L'Europa ha dimostrato di essere più unita di fronte alle sfide. Così la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, nel corso della presentazione del progetto "Europa in Comune", alle Corsie Sistine dell'Ospedale Santo Spirito di Roma.All'evento hanno preso parte anche il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il Governatore del Lazio, Francesco Rocca."Le sfide sono molte, la guerra nel nostro continente con l'invasione illegale dell'Ucraina sovrana da parte della Russia, una ripresa post pandemia troppo fragile, l'aumento dei prezzi e dell'inflazuone che sono un ostacolo alla crescita, le troppe famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, la necessità della transizione climatica che non può esser ignorata.Non saranno le sfide a definire la nostra epoca ma il modo in cui risponderemo, e sono orgogliosa di come l'Europa si sia unita ancora di più per rispondere a queste sfide, a partire dalla pandemia e dalla questione ucraina", ha detto la Presidente del Parlamento Europeo.