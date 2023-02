Migranti, Rampelli (FdI): "La responsabilità è degli scafisti, non di Piantedosi"

"Che cosa avrebbe dovuto dire il ministro Piantedosi? Avrebbe forse dovuto incoraggiare gli scafisti a prendere il largo con il mare forza 7? In anni di governo, il centrosinistra non è riuscito ad arrestare il traffico di esseri umani né con Mare Nostrum né con Sophia, né con Frontex.Soltanto in un caso il flusso si è fermato: con il Covid, per poi riprendere peggio di prima. Di fronte a questa tragedia che ci scuote tutti per il carico di morte che porta con sé e per il numero di bambini che hanno perso e perdono la vita, la responsabilità non sarebbe di scafisti scaltri e trafficanti di uomini senza scrupoli, ma del ministro degli interni.Invece di prendere atto delle decine di migliaia di salvataggi effettuati fin qui da uomini e donne in divisa su evidente impulso del governo, invece di apprezzare la ripresa della programmazione nella gestione dei flussi migratori che porterà in Italia 83mila immigrati regolari di cui 617 già entrati in poche settimane, si continua a favoleggiare di un'immigrazione libera nella sua irregolarità, evocando corridoi umanitari irrealizzabili e non realizzati in nessun luogo del mondo, ci si dimentica degli impegni presi a Bruxelles dall'Ue su impulso del Presidente Meloni, impegni che non hanno ancora avuto il tempo di materializzarsi e su cui avremo sguardo vigile.Si ignorano i 40mila sbarchi evitati in questi mesi grazie alle attività bilaterali del governo italiano in tutte le nazioni nord africane. Ci si lascia andare a uno sciacallaggio disgustoso di fronte a oltre 60 vittime innocenti ignorando il buon senso di un appello a non partire che, se fosse seguito, salverebbe vite umane.È sintomo di grande debolezza non riuscire a contenere la propaganda di fronte a drammi di questa portata e lasciarsi andare ad attacchi verso un uomo di Stato, un prefetto tutto d'un pezzo, giunto al massimo vertice delle istituzioni. Si è stati capaci perfino di accusare in queste ore di viltà o cinismo i soccorritori in divisa che hanno sempre gettato il cuore oltre l'ostacolo per trarre in salvo qualunque natante, costretti stavolta a rinunciare per il combinato disposto del mare in tempesta e dei bassi fondali su cui le motovedette si sarebbero infrante, come accaduto all'imbarcazione turca.Chi specula, immemore dei tanti annegamenti registrati dai governi di sinistra e mai attribuiti alla sinistra, dovrebbe vergognarsi".Così il Vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli (FdI).