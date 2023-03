Migranti, Vittorio Feltri sui social: "Partire è un po' morire, state a casa vostra". E' polemica

Scoppia la polemica, sui social, in merito all'ultima esternazione di Vittorio Feltri su Twitter, in merito al naufragio di Cutro (Kr), in cui sono morti più di 60 migranti."Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po' morire. State a casa vostra", ha scritto.Molti i tweet polemici di risposta, tra cui quello di Pina Picierno, europarlamentare del Partito Democratico: "Segnalo alla Presidente Giorgia Meloni che questo tweet indegno é di un suo eletto in regione Lombardia. Sconcerto e vergogna".