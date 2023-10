Milano-Cortina 2026, Fontana: "Sul futuro della pista da bob non ho preferenze"

Per quanto riguarda il futuro della pista da bob per le Olimpiadi invernali del 2026, "non ho preferenze, mi va bene quello che si deciderà dopo aver esaminato tutte le possibilità e insieme valuteremo quella che sarà la più opportuna".Così il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della "Convention nazionale centri scompenso cardiaco Anmco 2023", svoltasi oggi al Palazzo Mezzanotte di Milano."Non ho nessun tipo di preferenza. È un problema che riguarda soprattutto chi deve fare gli impianti, se il governo dice che vuole tirare fuori 120 milioni benissimo, si faccia a Cortina, io non ho problemi", ha continuato il governatore.