Milano, Palazzo Marino: le iniziative per i 175 anni delle Cinque Giornate

Dal 18 al 22 marzo Milano celebrerà il 175° anniversario delle storiche Cinque giornate che videro la popolazione milanese, oppressa dalla dominazione austriaca, insorgere con le armi contro le truppe comandate dal Maresciallo Radetzky.Il Governo provvisorio della città e la libertà durarono solo qualche mese. Nell'agosto dello stesso anno gli austriaci ripresero Milano, ma il coraggio e il valoroso sacrificio di molti uomini e donne non fu vano né dimenticato.Le Cinque giornate di Milano furono il preludio dei moti risorgimentali e delle Guerre di indipendenza che portarono alla definitiva liberazione della città e all'unione dei territori del Lombardo-Veneto al Regno d'Italia.Le celebrazioni del 175° anniversario inizieranno sabato 18 marzo alle ore 10, in piazza Cinque giornate, alla presenza delle autorità civili e militari con la deposizione delle corone di alloro e l'esecuzione del silenzio in memoria dei caduti. La vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, consegnerà il "Primo tricolore" nelle mani degli allievi della Scuola militare Teullié che lo custodiranno per tutte le Cinque giornate e lo restituiranno sabato 25 marzo in occasione del loro giuramento all'Arco della pace.Da sabato 18 marzo a mercoledì 22, grazie a numerose iniziative di carattere culturale, sarà possibile rivivere lo spirito che mosse quelle indimenticabili giornate: il Tricolore sventolerà dall'alto della guglia maggiore del Duomo accanto alla Madonnina e ci saranno eventi, visite guidate e passeggiate storiche tra il Monumento cittadino.Dal 18 al 22 marzo, grazie al contributo di GAM - Galleria d'Arte moderna, i volontari del Servizio civile in forza presso il Cimitero Monumentale e agli allievi della Scuola militare Teulié, accoglieranno i visitatori con un racconto storico e artistico del monumento posto in piazza Cinque giornate, opera di Giuseppe Grandi e della piazza progettata per ospitarla.Le visite guidate al monumento saranno da domenica 19 marzo a mercoledì 22, in due turni: alle ore 11 e alle ore 15. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti con la prenotazione obbligatoria scrivendo a dsc.visiteguidatemonumentale@comune.milano.it. Il punto di ritrovo è presso il cancello di entrata al monumento. Per informazioni è possibile telefonare allo 02 884 41274, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 16.La cripta sottostante al monumento sarà aperta alle visite (solo dieci persone per volta): il 18 marzo e dal 20 al 22 marzo, dalle ore 10 alle ore 17; il 19 marzo dalle ore 14:30 alle ore 17.L'istituto delle Civiche raccolte storiche di Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento del Comune di Milano, propone due appuntamenti presso il Museo del Risorgimento e un tour guidato a tema al Museo e nel quartiere di Brera. Le Cinque giornate di Milano al Museo del Risorgimento e nel quartiere di Brera Visita guidata alla sezione del Museo dedicata alle Cinque giornate con un approccio storico-artistico e a seguire tour alla scoperta dei luoghi del quartiere Brera rappresentati nei quadri del Museo del Risorgimento o interessati dalle vicende delle Cinque giornate. Sabato 18 marzo, ore 15 con ritrovo al Museo del Risorgimento.La visita al terminerà alle 15:45 e inizierà il tour del quartiere Brera che si concluderà alla fermata Lanza della linea M2 per una durata complessiva di due ore. L'evento sarà gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria scrivendo a c.museorisorgimento@comune.milano.it entro le ore 12 di domani, venerdì 17 marzo.Saranno raccontati alcuni dipinti del Museo del Risorgimento che illustrano la storia della Cinque giornate di Milano con taglio storico inquadrando questo evento nel contesto più ampio delle esperienze rivoluzionarie dell'epoca. Martedì 21 marzo 2023, dalle ore 13 alle 13:30. Museo del Risorgimento. Partecipazione ed ingresso sono gratuiti sino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria scrivendo a c.museorisorgimento@comune.milano.it entro le ore 12 del 20 marzo.Visita guidata per conoscere il Museo del Risorgimento e il suo patrimonio in un confronto tra passato e presente che aiuta i visitatori e le visitatrici a riflettere su giustizia, libertà, pace, guerra, democrazia. Mercoledì 22 marzo, ore 14:30. Museo del Risorgimento. Partecipazione e ingresso sono gratuiti sino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a c.museorisorgimento@comune.milano.it entro le ore 12 del 21 marzo.