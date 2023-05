Milano: parte la quarta edizione di FuoriOrticola

Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta nel decidere dove andare e cosa vedere tra le varie iniziative sparse per Milano in occasione della V edizione di FuoriOrticola, promossa dall’Associazione Orticola di Lombardia dall’8 al 14 maggio 2023.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito della 26esima Mostra-Mercato Orticola 2023, è diventata ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti e appassionati della natura, del verde e dei giardini. Coinvolge musei, negozi, teatri e vetrine storiche di Milano con attività espositive, culturali e ludiche una più bella e interessante dell’altra.

La natura di FuoriOrticola invade le vetrine di una selezione di negozi tra le “Imprese Storiche®” milanesi con l’iniziativa Vetrine Fiorite, in cui la natura prende vita grazie alle sapienti mani di esperti Floral Designer dando vita ad armoniose ed eleganti scenografie.

Fiori nell’arte: l’evoluzione della raffigurazione e la sorprendente intelligenza floreale è il titolo dell’esposizione promossa dalla Galleria Altomani & Sons in Via Borgospesso, dall’ 8 al 31 maggio 2023.

La Galleria Altomani & Sons, all’interno di questa iniziativa, esplorerà il tema dei fiori nell’arte e del particolare figurativo floreale, attraverso una selezione di opere d’arte antica che comprende dipinti, sculture, maioliche, pietre dure, coralli e arazzi.

Se lo scopo di Fuori Orticola è quello di celebrare la bellezza dei fiori attraverso i secoli e il loro significato nella società odierna La Galleria Altomani & Sons desidera far scoprire come i fiori abbiano ispirato molti artisti a creare opere d'arte che immortalano la loro bellezza.

Le opere sono poste in dialogo con una collezione d’arte digitale NFT, realizzata in occasione della mostra dall’artista Gianluca Somaschi, in una tiratura di 2023 esemplari certificati su Ethereum, la Blockchain guidata dalla sostenibilità con un’energia al 99,4% pulita.

La vetrina della Galleria ospiterà il magnifico allestimento del pluripremiato maestro e floreale designer Silvano Erba.

L’offerta di questa nuova edizione di Orticola si amplia con una nuova iniziativa: “La voce di Orticola”, una serie di podcast pubblicati nel canale YouTube e sui canali social di Orticola, e che potrà essere ascoltato dai visitatori inquadrando con lo smartphone un QRCode realizzato specificatamente.

Quest'anno Orticola è anche tecnologica. Con il Qrcorde, infatti, gli spettatori attiveranno più sensi, non solo gli occhi per ammirare un tripudio di colori, ma anche le orecchie per imparare ad apprezzare le singole caratteristiche e curiosità di alcune piante tramite il QRCode con “La voce di Orticola”.

All’iniziativa di Vetrine Fiorite è legato anche un originale social contest: dall’11 al 13 maggio tutti potranno scegliere la vetrina preferita in due modi: scattando una foto alla vetrina che piace di più, pubblicandola in un post su Instagram con l’hashtag #fuoriorticola2023 oppure votare, in base al proprio gradimento personale, la foto preferita direttamente sulla gallery visibile su www.orticola.org.

La mostra in Galleria proseguirà poi fino al 31 maggio, ad accompagnare per tutto il mese le fioriture della natura cittadina.

Opening 8 maggio ore 17.00. Dal lunedì al sabato 9.00 - 19.00

Per informazioni: Tel. 02.201033

milano@altomani.com www.altomani.com