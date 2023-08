Milano, Pio Albergo Trivulzio, Fontana-Sala: "Nomina Commissario Tronca è strada per costruire rilancio struttura"

"La nomina del Commissario Francesco Paolo Tronca rappresenta la strada individuata da Regione Lombardia, sentito il Comune di Milano, per risanare i conti e costruire un'azione di rilancio per il Pio Albergo Trivulzio", dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala."Regione e Comune – proseguono – ritengono prioritario l'obiettivo di salvare l'Ente da una situazione di grave criticità contabile ormai consolidata negli ultimi dieci anni, come segnalato a più riprese anche dai vertici succedutisi negli anni ed evidenziato da ultimo dalla due diligence. Sono state vagliate tutte le possibili soluzioni e la scelta di un Commissario con poteri straordinari è quella che consente di rispettare la missione sociale del PAT e il suo patrimonio immobiliare"."Convergenza assoluta – concludono Fontana e Sala – anche sulla nomina dell'ex prefetto Tronca per ricoprire questo ruolo che, con la sua professionalità e preparazione costituisce una figura di assoluta garanzia".