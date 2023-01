Milleproroghe, Floridia (M5S): "Lotito vuole cancellare stop sponsorizzazione azzardo per lo sport"

Il Presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, "colpisce ancora. Dopo il regalo alle società di calcio in legge di bilancio, adesso nel Milleproroghe spunta un emendamento, a prima firma proprio del presidente della Lazio, che mira a cancellare il divieto di sponsorizzazione indiretta del gioco d'azzardo sancito nel 2018 con il decreto Dignità.Il risultato? Sulle maglie delle squadre di calcio e degli altri sport torneranno a campeggiare gli sponsor delle società di giochi e scommesse".Così Barbara Floridia, Capogruppo del M5S al Senato."Con buona pace della lotta all'azzardopatia e delle conseguenze devastanti che questa vera e propria malattia determina, in termini personali ma anche sociali. Sono all'ordine del giorno infatti i casi di crisi familiari, di perdita del lavoro, di indebitamento che sconfina nell'usura. L'educazione dei nostri ragazzi passa anche da questi messaggi.Oggi nessuno si sognerebbe di vedere sulle maglie delle squadre di serie A una marca di sigarette, ma per altre dipendenze come l'azzardo si vuole fare un passo indietro vergognoso. È appena il caso di evidenziare il conflitto d'interesse di un senatore che è anche presidente di una squadra di serie A che presenta un emendamento del genere.D'altronde già a dicembre il ministro dello sport Abodi aveva espresso parole che andavano proprio nella direzione che oggi Lotito porta avanti. Si vede che per il governo i soldi per le società multimilionarie di calcio sono più importanti della salute di milioni di italiani", ha concluso.