Mondragone (Ce): cadavere di anziana in baule, sotto indagine la figlia

C'è un indagato per la morte di Concetta Infante, la 77enne di Mondragone (Caserta), il cui corpo è stato trovato mummificato all'interno di un baule della sua abitazione.Si tratta della figlia 40enne, che viveva con lei. Attualmente, il reato ipotizzato è quello di occultamento di cadavere.Ascoltata dai Carabinieri, la donna aveva riferito che sua madre aveva avuto un incidente domestico più di un mese fa: era caduta e aveva battuto la testa. Poi, l'anziana era morta, ma lei non aveva fondi per pagare un funerale, per cui aveva sigillato il cadavere nel baule. Intanto, però, la donna ha incassato due mensilità di pensione.Il cadavere dell'anziana era stato scoperto dall'altra figlia, residente in Abruzzo, che non sentiva la madre da molte settimane.