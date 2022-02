Motori: Gianluca Bardelli delegato per il Lazio del “Jaguar Enthusiasts Club Italia”

Il Presidente del “Jaguar Enthusiasts Club Italia” Fabio Berardi nella riunione con i 13 delegati regionali ha nominatoè il più grande club di appassionati di Jaguar al mondo.Gianluca Bardelli, un Pilota che ha vinto una serie di gare importanti come quella della storica giornata ad Imola nel 1991, dove c'era l'Historic Gran Prix in concomitanza del Gran Premio di Formula Uno che vinse il Compianto Ayrton Senna.Gianluca Bardelli si classificò primo assoluto davanti a : Piper Ferrari 365 P2, Casoni Ferrari 250 Le Mans,Owen Jones Ferrari 250 SWB, Peruch AC Cobra 289, Clay Regazzoni Iso Rivolta, Patrick Tambay Ford Mustang Schelby, Moreschi Jaguar E-Type.Una grandissima soddisfazione per il Team Bardelli guidato dal grande Gianfranco, il papà di Gianluca, uno dei più importanti preparatori di auto da corsa, in particolare targate Jaguar e De Tomaso.Bardelli con questa nomina all’interno del più importante club Jaguar corona un sogno dopo aver festeggiato il 60 anniversario della Juaguar E- TYPE con un grande evento.