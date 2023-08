Musica: addio a Toto Cutugno

Il mondo della musica piange la scomparsa di Toto Cutugno. Il cantautore siciliano, celebre per canzoni come "L'Italiano", si è spento oggi all'Ospedale San Raffaele di Milano, all'età di 80 anni.Ad annunciare la sua morte, in una nota, è stata l'etichetta discografica Carosello: "A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno, ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all'estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci"."Siamo ancora increduli, Toto", fa sapere il Nuovo Imaie, a cui il cantautore risultava iscritto. "Poco più di un mese fa avevi tagliato il traguardo degli 80 anni. Tu, che hai scritto i testi delle canzoni italiane che tutti ricordano e amano cantare a tutte le latitudini del pianeta. Canzoni, che con la tua generosità hai regalato anche a colleghi come Adriano Celentano, Fausto Leali, I Ricchi e Poveri, Miguel Bosè, Johnny Halliday, Dalida e Luis Miguel (citarli tutti sarebbe un'impresa). Ti ricorderemo sempre e dentro di noi ti lasceremo cantare...con la chitarra in mano. Ciao Toto, si, il cielo ti attende. I tuoi colleghi e amici del Nuovo Imaie".