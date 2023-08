Musica, Castellana Grotte (Ta): a "Tieni il Tempo" Paolo Jannacci e Patrick Girondi & The Orphan’s Dream.

La musica d’autore torna ad abitare Largo S. Leone Magno, a Castellana Grotte. Due giornate, i prossimi 24 e 25 agosto, per la terza edizione di “Tieni il tempo”, l’evento organizzato dall’associazione culturale Etra Ets, con il contributo di Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl nell’ambito di Piazze d’Estate.Protagonisti delle due giornate saranno musicisti, giornalisti e filantropi in un crescendo di offerta musicale di qualità che parte da un anniversario importante, il decimo anniversario dalla morte di Enzo Jannacci, un artista che ha scritto e cantato per raccontare il quotidiano, un musicista curioso che ha fatto grande la canzone e il mondo dello spettacolo italiano sin dalla fine degli anni Cinquanta, medico impegnato, sempre dalla parte dei più umili e degli emarginati, personaggio di successo in teatro, in televisione, al cinema.Giovedì 24 agosto, alle 21, in Largo S. Leone Magno, si terrà l’unica tappa pugliese di “Ecco tutto qui” uno spettacolo prodotto e distribuito da Bubba music, che prende spunto dalla pubblicazione del libro scritto da Paolo Jannacci e dal giornalista Enzo Gentile, edito da Hoepli. Una serata di parole e musica durante la quale sarà possibile capire, approfondendo dischi e canzoni, chi è stato Enzo Jannacci.Si tratterà della testimonianza della sua carriera in un incontro con il figlio Paolo, anche stretto collaboratore dai concerti allo studio di registrazione, e con Enzo Gentile, un giornalista che lo ha visto da vicino e lo ha conosciuto bene.Insieme ne parleranno, con due microfoni e un pianoforte, anche per riascoltare alcune delle canzoni che compongono la colonna sonora del nostro Paese.Seguendo un filo conduttore che lega la musica e la solidarietà, venerdì 25 agosto, sempre alle 21 e sempre in Largo S. Leone Magno, saliranno sul palco Patrick Girondi & The Orphan’s Dream.Il bluesman e filantropo italo americano, di origini pugliesi, si esibirà in un concerto in cui proporrà i brani del suo ultimo album e i classici del suo repertorio. Cantautore, showman, con un vissuto difficile alle spalle, sempre in viaggio tra Altamura e Chicago, sua città di nascita, Patrick Girondi è fondatore della Orphandream, una fondazione che sostiene la ricerca scientifica per la lotta alle malattie rare.Negli Stati Uniti, grazie alla sua popolarità Girondi ha raccolto tra album e concerti oltre 50 milioni di dollari per la ricerca medico scientifica a favore dell’anemia falciforme, della talassemia e di altre malattie rare.Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero. In “Focaccia blues”, il film del compianto Nico Cirasola – a conferma del legame di Girondi con Altamura - ha cantato "Flim flam man" e "It's your time", brano poi diventato anche un videoclip diretto da Luigi Porzia e premiato al Giffoni Film Festival."Anche quest'anno con Tieni il Tempo ho voluto portare a Castellana la musica d'autore – ha dichiarato Luciano Perrone, presidente dell’associazione Etra Ets e direttore artistico di Tieni il Tempo - e non potevo non pensare, nel decennale dalla sua scomparsa, a Enzo Jannacci, uno dei più brillanti e originali artisti italiani, un uomo poliedrico che ho da sempre particolarmente a cuore. Questa terza edizione si arricchisce inoltre della presenza del cantautore italo-americano Pat Girondi, un uomo che ha saputo trasformare la sua passione in un impegno per gli altri, un bluesman che ha fatto della filantropia la sua ragione di vita. C’è un filo sottile che lega Jannacci e Girondi: il pensiero costante per gli altri, per i più deboli e per gli ultimi"."Tieni il Tempo è ormai entrato a pieno titolo tra gli eventi di Piazze d'Estate con un elevato tasso artistico e culturale. Le proposte del 2023 – ha sostenuto Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte - certificano l'ottimo lavoro svolto dagli organizzatori e da chi collabora all'ottima riuscita dell'evento. Largo San Leone Magno diventa così cornice di un appuntamento atteso e apprezzato che vedrà due concerti di grande spessore come i live di Paolo Jannacci e Patrick Girondi, occasioni per vivere un'esperienza musicale e culturale e anche per apprezzare storie di grande interesse. Piazze d'Estate continua a proporre, sulla scia di quanto già realizzato nelle scorse settimane, una Castellana viva, pulsante, attenta alle sfumature, in grado di promuovere se stessa e i suoi luoghi simbolo, in grado di risultare attrattiva per i tanti visitatori"."Tieni il Tempo, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Etra Ets con la direzione artistica di Luciano Perrone – ha detto Fabio Caputo, assessore agli eventi del Comune di Castellana Grotte - è arrivato alla terza edizione. Ci tenevamo a riproporlo nel calendario estivo perché arricchisce il palinsesto in una piazza simbolo del centro storico con l’obiettivo di renderlo vivo, attrattivo, magico. Con l’arrivo di Paolo Iannacci diamo continuità alla scelta artistica di quest'anno che è quella di valorizzare il cantautorato italiano, con Pat Girondi rendiamo l’evento internazionale".L’ingresso all’evento è libero e gratuito.