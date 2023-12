Musica, Cortona (Ar): The Voices of Victory al Signorelli per la chiusura del Toscana Gospel Festival

Sarà il Teatro Signorelli di Cortona ad ospitare giovedì 28 dicembre, con inizio alle ore 21:15, l’ultimo appuntamento della XXVII edizione del Toscana Gospel Festival. Protagonista sul palco dello storico teatro cortonese sarà la corale The Voices of Victory a chiusura di un’edizione che ha voluto celebrare in musica i 60 anni dalla Marcia per il lavoro e la libertà a Washington guidata dal reverendo Martin Luther King e chiusasi con il celebre discorso “I have a dream”.L’evento è realizzato a cura di Officine della Cultura con il sostegno del Comune di Cortona. Perfect Harmony è un affare di famiglia: creato nel 1992 da Jennifer Ingram, con le talentuose figlie Nicole e Chrystal, viene completato da Christian Spirit Taylor, marito di Niki, in veste di pianista. Ispiratosi ai gruppi di cantanti femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary.Sul piano filosofico e religioso questo gruppo intende ricreare in musica la Perfetta Armonia che dovrebbe regnare quando ciascuno vive e si esprime in accordo alla sue capacità e nel rispetto delle caratteristiche dell'altro.Dopo aver condiviso il palco con celebrità del gospel e della musica rock pop, è stata l'apparizione al celebre programma televisivo Celebration of Gospel ad aver dato loro l'occasione di pubblicare il loro primo disco "The Next Level", lavoro che è valso il premio al South Florida Gospel Music Awards come "best new gospel group of the year", "best gospel trio" e "best new artist". Perfect Harmony, nel 2014, ha creato una formazione più grande, che include più voci e una sezione ritmica, dal nome The Voices of Victory.Ingresso platea e palchi I ordine € 13 ridotto € 11, palchi II e III ordine € 11 ridotto € 9. Riduzioni per under 26, over 65, soci Unicoop Firenze. Informazioni e prevendite: InfoCortona, piazza Signorelli 9 - tel. 0575 637274 - cortonainfopoint@gmail.com. Prevendita online: www.ticketone.it. Sito di riferimento: www.toscanagospelfestival.net.Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il sostegno e il contributo di Regione Toscana e Consolato Generale degli Stati Uniti d'America e dei Comuni di Agliana, Anghiari, Arezzo, Calenzano, Castelfranco Piandiscò, Cortona, Marciano della Chiana, Massa e Cozzile, Montalcino, Montepulciano, San Giovanni Valdarno e Torrita di Siena. Partner organizzativi sono Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d'Arezzo, Teatrino dei Fondi, Associazione Pro Anghiari, e Compagnia Teatro Giovani Torrita.Realizzato con il contributo di Unicoop Firenze, Caffè River e Caurum. Direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini. Direzione generale Massimo Ferri. Direzione organizzativa Stefania Sandroni. Organizzazione Sabina Karimova e Mariel Tahiraj. Segreteria organizzativa Stefano Baldini e Alba Cacchiani. Ufficio stampa Gianni Micheli. Amministrazione Rossana Zurli. Visual design Chiara Bigiarini. Servizi tecnici GP Service.