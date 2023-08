Musica: David Blank è il nuovo artista Up Next Italia di Apple Music

Apple Music ha annunciato che David Blank è il nuovo artista a essere incluso nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.“La musica è il fulcro della mia vita, da quando sono piccolo il mio unico sogno è quello di poter vivere della mia passione più grande, la musica” racconta David Blank.“Essere stato scelto per Up Next Italia è un onore per me perché significa che il mio sogno è diventato realtà. Sono partito da un paese in cui ero invisibile e piano piano, facendo sentire la mia voce, anche la mia presenza è diventata realtà”.David Blank nasce in un piccolo comune delle Marche dove, fin da piccolo, entra in contatto con la musica grazie al padre, predicatore nigeriano, che lo porta a cantare nel coro della chiesa, i Cherubim and Seraphim (Love Divine), dove la musica diventa rito e condivisione, ma anche un linguaggio espressivo nuovo con il quale David inizia a scoprire la propria anima nella realtà che lo circonda.Ed è proprio seguendo l’amore per la musica che David si trasferisce a Londra per finire gli studi. Dopo Londra, Milano con i primi contatti con i produttori musicali, il suo primo EP che lo fa notare da Laura Pausini, con la quale parte per diversi tour, cantando davanti a centinaia di migliaia di persone. Grazie ai due singoli “Standing in Line” e “Foreplay”, usciti ad aprile e settembre 2020, David avvia il suo nuovo progetto artistico in collaborazione con Fluidostudio, un EP di sei tracce diffuse nel tempo che raccontano le esperienze che hanno segnato la sua evoluzione artistica e personale.La nuova ricerca musicale porta presto nuove collaborazioni e campagne con i brand più noti, fino alla partecipazione nel film Disney “Soul”, uscito il 25 dicembre 2020, dove David interpreta la canzone “Vero Amore”. Con il suo ultimo lavoro “Pray”, in collaborazione con Andrea Di Giovanni, David vince il concorso “Mission Diversity”, lanciato da Music Innovation Hub.L'importanza dell'inclusività della comunità queer nel mondo è il tema centrale del brano che riflette sul ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo. Una traccia club/dance che in sé custodisce il potenziale per rappresentare un “nuovo inno queer”, reso manifesto in un short film di grande impatto estetico uscito su YouTube il 13 giugno.Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti.Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica.In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, David Blank si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti Anna, Rose Villain, Alfa, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, Miles, Assurdité, Ginevra, Paulo, Leon Faun e Mille.