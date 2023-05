Musica e libri: Leone Magiera racconta il jet set operistico in "Cantanti all'Opera"

In seguito al successo registrato con il suo libro su Herbert von Karajan, il decano dei musicisti italiani Leone Magiera torna con un nuovo libro, intitolato "Cantanti all'Opera. Dopo una vita in teatro, vi svelo i segreti del mestiere" (Edizioni Curci), disponibile nelle librerie a partire dal 31 maggio.In questo nuovo lavoro, impreziosito dalla prefazione di Zubin Mehta e dalla postfazione di Cecilia Gasdia, Magiera, 89 anni, parla della sua carriera, che l'ha portato a lanciare moltissime voci e condividere i palchi per oltre 40 anni con gente del calibro di Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Ruggero Raimondi, Carmela Remigio, Simone Alberghini e Mariangela Sicilia.In questo libro, Magiera, che è ancora in attività - è lui il selezionatore degli interpreti di una nuova produzione delle "Nozze di Figaro", che andrà in scena alla fine di giugno al Teatro Comunale di Ferrara -, oltre ad elargire consigli ai giovani che intendano intraprendere la strada del canto, parla di un giovane maestro delle elementari che gli aveva chiesto di sostenere un'audizione per sapere se avesse la bravura necessaria per la carriera di tenore: era nientemeno che Big Luciano. "Lo sbigottito stupore che coglie il maestro di canto quando si trova ad ascoltare un giovane che presenta chiaramente le stimmate del futuro grande cantante è un'emozione rarissima, forse paragonabile a quella che può cogliere un ricercatore di diamanti che trova il Koh-i-Noor".Un altro aneddoto riguarda un'audizione chiesta dal poeta e Premio Nobel Eugenio Montale, che era anche un baritono.Oltre ad aver lanciato tantissimi cantanti, Magiera ha anche affiancato moltissimi direttori d'orchestra: non solo Karajan, ma anche personalità come Carlos Kleiber e Claudio Abbado.Nel libro, Magiera svela tutti i segreti per fare il cantante lirico, iniziando dal rapporto con l'insegnante, per arrivare alle problematiche relative alla tecnica vocale, alla decisione del repertorio e al famigerato confronto con le audizioni, per passare poi a come curare l'interpretazione e al debutto a teatro.