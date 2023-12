Musica, Eros Ramazzotti: online da domani il visual video di "Magia"

Eros Ramazzotti illumina il periodo natalizio con il nuovo visual video di Magia - da domani disponibile su YouTube - toccante brano estratto dal suo più recente lavoro in studio Battito Infinito (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International), scritto con Andrea Febo per il figlio Gabrio e per l’occasione destinato a tutti i bambini del mondo.Il talento senza tempo di Ramazzotti, amplificato dal suo amore di padre, diventa per queste Festività un inno di dolcezza dal richiamo universale.Magia è un viaggio emozionante nei sentimenti di un genitore, in cui le parole di Ramazzotti portano con sé la volontà e la responsabilità di insegnare quanto più possibile sul mondo, perché "la vita è una magia / perché la tua vita è anche un po’ la mia".Lo speciale visual video che Eros offre in occasione di questo Natale si presenta come un caloroso omaggio ai suoi fan, concepito con affetto per tutti i bambini del mondo, un abbraccio pensato per portare conforto a coloro che vivono un'infanzia complicata a causa degli eventi che segnano la loro realtà.Eros Ramazzotti trasforma così la sua canzone in un inno di speranza, un augurio che attraversa le generazioni.All’interno del video realizzato da Cromazoo, con direzione creativa ad opera di Studio Prodesign, gli attimi di una vita sono delicatamente sospesi ad una giostrina da culla.Mentre questa inizia a danzare, gli oggetti che la compongono prendono vita, dipingendo un affresco visivo che racconta i momenti e la crescita di una persona.L'atmosfera magica e quasi surreale del video si manifesta attraverso le illustrazioni uniche realizzate da Oliviero Spinelli e l'uso sapiente di gradienti e colori rarefatti, trasportando gli spettatori in un mondo incantato di emozioni.