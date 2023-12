Musica: fuori ora il video di "Ainu Malkeinu", singolo di Elena Somaré

Da oggi, martedì 19 dicembre, è online il video di “Avinu Malkeinu” il nuovo brano (distribuzione Tune Core) della star del fischio internazionale Elena Somaré che ha sdoganato un genere fino a metà del secolo scorso riservato solo agli uomini e tuttora vietato alle donne in alcuni Paesi, portando questa particolare voce ai più alti livelli interpretativi.Il videoclip di “Avinu Malkeinu” è stato diretto dalla stessa Somaré, che ha scelto per le immagini un'estetica minimalista in cui l’artista esegue il brano su uno sfondo nero.La scelta di utilizzare solo la presenza dell'interprete e il suo fischio sottolinea la volontà di valorizzare il linguaggio universale di questo brano, creando un'esperienza visiva focalizzata sull'essenza della performance e sulla sua potenza emotiva.“Avinu Malkeinu” è una preghiera tradizionale ebraica eseguita con il fischio melodico: una richiesta di perdono in un mondo costellato di guerre e un inno alla pace per il nuovo anno.Il brano è un Padre Nostro ebraico, simile al Padre Nostro cristiano, che veniva cantato nei campi di concentramento: eseguito con il fischio, la nostra voce più ancestrale e universale, diventa una preghiera di tutti, senza barriere linguistiche, di genere o di discriminazione.Con la sua voce priva di parole Elena Somaré, racconta la necessità collettiva di pace, perdono e comprensione reciproca, sottolineando che, nonostante le avversità, la speranza e il desiderio di un mondo migliore possono persistere attraverso la potenza della musica.Con Elena Somarè hanno collaborato: Mats Hedberg (chitarra classica, EBow, campionatore), Lincoln Almada (arpa paraguaiana), Gianluca Massetti (tastiere), Morgan Ågren (batteria e percussioni), Filippo De Laura (violoncelli & Root Tar Violin), Bernhard Wöstheinrich (Sounddesign e campionatore). Il brano è stato arrangiato da Mats Hedberg."Avevo già preparato e suonato “Avinu Malkeinu” per un concerto che ho fatto a Tel Aviv all’Ambasciata d’Italiana, per me è una delle più belle preghiere ebraiche e il suo significato, in questo momento, è importantissimo – dichiara Elena Somaré – Il fatto di interpretarla con il fischio che è la nostra voce più intima ed ancestrale, una forma di espressione universale priva di linguaggio, aggiunge un livello di connessione e inclusività.Il messaggio di pace, perdono e speranza trasportato dalla preghiera diventa così accessibile a tutti, indipendentemente dalla lingua, dalla cultura o dalle credenze. Questo è un momento in cui bisognerebbe fermarsi e ritrovare la spiritualità perché in nome delle religioni si compiono atti atroci che nulla hanno a che fare con il messaggio della religione stessa".