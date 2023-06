Musica: il 22 settembre la finale del Festival di Castrocaro, presenta Clementino

La 65esima edizione del “Festival di Castrocaro” avrà il suo clou venerdì 22 settembre a Castrocaro Terme e Terra di Sole, data in cui si terrà la finale che decreterà il vincitore.Presenteranno la serata una coppia inedita e brillante formata dal rapper Clementino e da una storica conduttrice radiofonica che verrà svelata prossimamente.Durante l’evento del 22 settembre gli 8 giovani finalisti si contenderanno la vittoria con i loro brani inediti e diversi big della musica italiana che impreziosiranno la serata in qualità di super ospiti e verranno premiati per i loro progetti discografici usciti nella stagione 2022/2023."Siamo felici di annunciare questa partenza con una personalità di grande talento come Clementino – commenta il Patron e Direttore esecutivo del Festival Carlo Avarello – insieme al team di Isola degli Artisti e al direttivo musicale del festival, abbiamo cercato di orientarci fin da subito su una conduzione contemporanea, fresca, che avesse un background musicale ben definito, oltre ad un linguaggio ideale per i giovani.Da una parte il vulcanico Clementino, showman, uno dei migliori rapper e freestyle italiani con straordinarie capacità comunicative, dall’altra una giovane conduttrice già affermata grazie alla sua esperienza decennale e il suo eccellente lavoro nel network radiofonico. Nelle prossime settimane sveleremo la co-conduttrice ed i primi big che saranno ospiti del Festival, per il momento diciamo solo che sarà un cast di cui andremo fieri".Gli artisti in gara verranno valutati da due giurie: una di qualità formata da grandi professionisti e addetti ai lavori del mondo della musica e una composta dai content creator più interessanti del mondo digital.La giuria di qualità sarà formata dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale, da uno dei bassisti più acclamati al mondo, pupillo di Quincy Jones e vincitore del Grammy Awards Richard Bona e da altre personalità rilevanti del mondo della musica che verranno comunicate prossimamente.Il Festival “Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme” è aperto alla partecipazione di talenti tra i 15 e i 36 anni di età compiuti per singoli interpreti, cantautori e band e fino al 25 giugno è possible iscriversi attraverso Il sito ufficiale: https://www.festivaldicastrocaro.it/regolamento/. Dopo questa data la produzione selezionerà i talenti che parteciperanno alle Masterclass (curate dal team di Isola degli Artisti Academy, supportate dalla presenza di personalità di rilievo del mondo della musica e dal direttivo musicale interno del Festival tra cui sono presenti il produttore discografico Maurizio Rugginenti e il talent scout Cristian Gallana) e alle Audizioni dal vivo che si terranno a Castrocaro Terme e Terra del Sole in due sessioni, il 7-8 e 9 luglio e il 14-15 e 16 luglio.Saranno 30 i concorrenti che accederanno alla fase successiva, che si svolgerà nelle vicinanze di Roma presso la sede di Isola degli Artisti a fine luglio e che sarà decisiva per la selezione delle 8 promesse della musica che parteciperanno alla finale del 22 settembre."Stiamo uscendo dai disagi che nella nostra città abbiamo vissuto a causa dell’alluvione che ha così duramente colpito la Romagna e i suoi cittadini – dichiara il Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi – Non permetteremo che tutto questo porti via anche la voglia di musica e di questo Festival che rappresenta un pezzo importante della storia della nostra città. Siamo pronti per ospitare i big della musica italiana e i giovani talenti che dalla Romagna vorranno tentare la via del successo".