Musica: il cantautore Stre torna con l'album "Carpe Die"

Disponibile in digitale e in radio “Carpe Die”, il nuovo album del cantautore, producer e regista napoletano Stre. L'eclettico artista, che fonde sapientemente generi come l’indie pop, l’elettronica, il rock e il cantautorato, promette un viaggio sonoro unico in cui si propone di esorcizzare la morte.Stre ha scritto, prodotto e arrangiato tutti i brani, oltre a firmare come sceneggiatore e regista i videoclip che raccontano in immagini le canzoni dell’album. Disponibili sul canale YouTube dell’artista il videoclip del singolo “Vivo” e i visual video di “Solamente sesso” e “Il problema non sei tu, sono io”.Il singolo manifesto del progetto discografico è “Vivo”, che rappresenta una dichiarazione di resilienza e cattura l'essenza della vita, trasformando le sfide personali in un inno universale alla speranza. L'autore esplora la nostalgia del passato, la solitudine del presente e la forza di vivere nonostante le incertezze.“Vivo” alterna elementi di ispirazione classica e orchestrale a un sound indie pop e a tratti rock. L'album “Carpe Die” esplora attraverso 10 tracce le profondità dell'animo umano e rappresenta una variegata gamma di emozioni e stili musicali. La vena sagace e ironica di Stre è sempre presente, lui stesso la definisce una “disperata spensieratezza”.Il titolo è uno stratagemma linguistico che gioca con la locuzione latina “Carpe Diem” che significa “cogli il giorno”, “cogli l’attimo”. Stre ha rimosso la “m” finale trasformandolo in “Carpe Die” per citare il termine “die” che significa "morire" in inglese."Ho voluto storpiare una delle locuzioni latine più fraintese perché trovo che il concetto di “vivi questo giorno” sia molto limitante – spiega Stre – Da questo proverbio sembra che l’uomo possa intervenire solo sul proprio presente; io non voglio vivere solo questo giorno, voglio vivere anche domani, lasciando al mondo qualcosa di me che possa vivere anche dopo la mia morte, in questo caso, la musica. Voglio intervenire anche sul futuro; vivo di sogni, di progetti e non voglio fermarmi all’oggi".La tracklist di “Carpe Die”: Lato A “Vivo”, “A pezzi”, “Uscire”, “La terra è piatta”, “Solamente sesso”, “Pistola ad acqua”, “Il problema non sei tu, sono io”. Lato B “Alzheimer”, “Un motivo c’è”, “Remake”.La divisione dell’album in lato A e B riflette due diverse sessioni di registrazione.Il lato A è quello registrato più di recente, in cui Stre ha abbracciato la libertà creativa senza restrizioni, esplorando una gamma ampia di sfaccettature sonore e influenze, dal pop all’elettronica al punk e musica classica. Il lato B, invece, contiene i primi tre brani pubblicati negli ultimi due anni caratterizzati da uno spirito più indie pop e volutamente ispirato agli anni Novanta.