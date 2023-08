Musica: Maratea (Pz) pronta ad accogliere il Peperoncino Jazz Festival 2023

La Città di Maratea, candidata al titolo di Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2026 in virtù delle bellezze paesaggistiche che ne impreziosiscono il territorio e per le numerose e prestigiose iniziative culturali organizzate nel corso dell’anno, è pronta ad accogliere il Peperoncino Jazz Festival, rassegna musicale itinerante iniziata lo scorso 16 luglio e in programma fino al 23 settembre prossimo che anche quest’anno, alla sua XXII edizione, con 60 concerti in programma in poco più di due mesi in 31 diverse località, tappa dopo tappa si sta confermando come uno dei più caratteristici festival musicali d’Italia.Ideato nel lontano 2002 da Sergio Gimigliano e Francesca Panebianco al fine di valorizzare il territorio calabrese e di arricchire e qualificare l’offerta turistica del territorio, l’evento organizzato dall’associazione culturale Picanto nel tempo ha iniziato a prevedere anche tappe al di fuori dei confini regionali, trasformandosi, in breve, in un vero e proprio brand rappresentativo della cultura e della bellezza italiana, nonché del Made in Italy nel mondo.Così quest’anno, dopo la riuscitissima seconda edizione newyorkese dell’evento, che a fine maggio l’ha visto protagonista nei luoghi istituzionali e nelle location più prestigiose di Manhattan (dall’Istituto Italiano di Cultura alla New York University, dalla Casa Italiana Zerilli Marimò al Birdland, passando per Rizzoli Bookstore on Broadway, Fasano Restaurant, Zinc Bar e Intercontinental Hotel) e dopo la tappa del 30 giugno scorso sui colli bolognesi realizzata in una delle più rinomate cantine dell’Emilia Romagna in joint venture con la sezione emiliana dell’Accademia Italiana del Peperoncino, grazie al forte volere dell’Assessora al Turismo e Spettacolo Valentina Trotta e di tutta la compagine amministrativa guidata dal Sindaco Daniele Stoppelli il festival musicale più piccante d’Italia approderà a Maratea, per una doppia tappa all’insegna della musica internazionale realizzate con il contributo del Comune di Maratea e della Regione Basilicata.Si inizierà domani, venerdì 25 agosto, quando sul grande palco allestito in Piazza Sisinni, in uno degli scorci più suggestivi dello splendido centro storico, salirà il grandissimo Paul Wertico, storico batterista del Pat Metheney Group, musicista che per circa un ventennio ha girato il mondo in compagnia del più grande chitarrista di jazz esistente (insieme al quale ha vinto ben 7 Grammy Award), affinando la sua tecnica, cominciando a lavorare sull’uso dei piatti (è questa una sua caratteristica peculiare, che in tanti hanno provato ad emulare) e divenendo così un elemento fondamentale di quella che è unanimemente considerato una delle formazioni più importanti della storia del jazz.Wertico è stato ed è, ancora oggi, un punto di riferimento per tutti i batteristi, compresi quelli che lo hanno sostituito nella storica formazione guidata da Metheny dal 2001 in poi, quando, per motivi personali, ha lasciato il gruppo, continuando la sua carriera come leader e collezionando diverse prestigiose collaborazioni con altri musicisti di primissimo piano nel panorama jazzistico mondiale, primi fra tutti Larry Coryell, Kurt Elling e Jeff Berlin.Ad accompagnare il grande batterista di Chicago nella tappa marateota del suo appassionante tour europeo, il raffinato pianista Fabrizio Mocata e il notevole contrabbassista Gianmarco Scaglia, musicisti di grande talento con i quali è attiva una proficua collaborazione da oltre un decennio.Nel corso della serata, che avrà inizio alle ore 21.30 e sarà ad ingresso libero, il trio eseguirà i brani contenuti nel lavoro discografico “Letter from Rome”, pubblicato all’inizio dello scorso anno dalla nota etichetta romana Alfa Music, nonché quelli contenuti nel precedente, acclamatissimo, album: “Free The Opera!”, nel quale i tre musicisti avevano rivisitato arie d'opera di grandi compositori d’arie d’opera come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.Dopo questa prima, attesissima tappa, per scelta del direttore artistico Sergio Gimigliano (vincitore del Jazzit Award come “Miglior Direttore Artistico d’Italia” in varie edizioni del referendum indetto dalla prestigiosa rivista specializzata Jazzit), nel pomeriggio di mercoledì 30 agosto l’evento che negli anni è risultato anch’esso plurivincitore del Jazzit Award nella categoria “Festival Jazz Italia” e dei premi “Best Territory Improvement” e “Best Catalogue” nell’ambito del Festival of Festivals di Bologna, farà nuovamente tappa a Maratea, questa volta con un vero e proprio concerto-evento (anch’esso ad ingresso libero).In quella che è forse la location più rappresentativa dello splendido centro tirrenico, il belvedere sottostante la statua del Cristo Redentore, infatti, all’ora del tramonto (ore 18.30) si esibirà il quintetto capitanato da Elisabetta Serio, storica pianista di Pino Daniele, con ospite la carismatica e travolgente cantante inglese Sarah Jane Morris.