Musica, Roma: a San Luigi dei Francesi il concerto di Natale di Andrea Casta & Friends

La nuova frontiera del live-streaming celebra il Natale, e sancisce l’incontro di arte sacra, musica pop e collaborazioni tra giovani musicisti con l’evento “Your Christmas Concert 2020” del violinista dall’archetto luminoso Andrea Casta & Friends. Il 23 dicembre 2020 alle 21.30 tutti potranno accedere “virtualmente” nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, tra le più belle al mondo, dove, tra altri tesori artistici, è custodito il ciclo pittorico su San Matteo, opera di Caravaggio, per un magico viaggio tra musica, arte e bellezza.Il violino elettrico di Andrea Casta sarà accompagnato dalla cantautrice Martina Attili, stella della nuova generazione nata a X-Factor, il giovane chitarrista elettrico Jacopo Mastrangelo, che dalla terrazza della vicina Piazza Navona è diventato uno dei protagonisti della musica ai tempi del Covid-19, e da Davide Gobello, chitarrista e produttore in ascesa nella scena pop italiana.Sotto l’egida dei registi Loren e Ervin Bedeli, già compagni di avventura di Casta in videoclip di successo, si snoderà un viaggio tra i classici pop del Natale come Happy Christmas di John Lennon, inediti omaggi classici come l’Ave Maria di Schubert, e versioni acustiche del repertorio di Casta tratto da The Space Violin Project, con titoli come Birth e Double Sun.Andrea Casta è diventato uno dei testimoni della musica che non si arrende alla pandemia: negli ultimi anni ha avuto un ritmo di 200 concerti all’anno e 28 nazioni visitate esportando il “Made in Italy in musica”, ma da marzo 2020 ha dovuto reinventare il suo contatto col pubblico, prima con l’unico tour dal vivo sotto lockdown “Sotto lo Stesso Cielo” nelle periferie romane, poi aprendo con le sue performance le partite della Lazio allo Stadio Olimpico a porte chiuse e coinvolgendo esponenzialmente una platea online sempre più vasta con innumerevoli iniziative sui social network.Casta guiderà lo spettatore in una visita intima, esclusiva e notturna in questo capolavoro dell'architettura barocca, da vivere insieme: il biglietto virtuale ha il vantaggio di garantire, con un solo accesso, la visione alla famiglia riunita. Inoltre sono favoriti gli acquisti di pacchetti per donare il concerto come regalo di Natale, e in questo modo sostenere gli eventi musicali, comparto tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria. Durante la diretta del 23 dicembre sarà possibile anche commentare e scambiarsi gli auguri in diretta, aspetto considerato ancora elemento di sperimentazione per questa nuova frontiera dei concerti: al termine delle canzoni Andrea si intratterrà in diretta in un “meet and greet” virtuale che sarà possibile grazie alla piattaforma digitale progettata da Micromegas, azienda leader nel settore della comunicazione integrata che firma l’evento.Biglietti disponibili sul sito di Oooh Events