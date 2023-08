Musica, S. Severo (Fg): al via il Premio Matteo Marolla per cantautori italiani

La prima edizione del Premio Matteo Marolla – Città di San Severo, ha ottenuto il patrocinio dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Foggia. Il premio è dedicato ai cantautori italiani di ogni età e di genere musicale.Il premio voluto dall’amministrazione comunale di San Severo, nato per valorizzare le espressioni cantautorali italiane di ogni genere musicale ed intitolato a Matteo Marolla, cantautore sanseverese, prematuramente scomparso nel mese di settembre del 2022 e punto di riferimento per molti artisti del territorio ha avuto il patrocinio della Regione Puglia e della provincia di Foggia.Il Premio è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Matteo Marolla” nata per custodire la sua arte e serbarne un vivo ricordo.“La felice intuizione dell’amministrazione del comune di San Severo di istituire il premio Matteo Marolla – Città di San Severo – dichiara la consigliera regionale delegata alla Cultura Grazia di Bari – dedicato ai cantautori italiani di ogni genere musicale non poteva non ricevere il sostegno della Regione Puglia. Iniziative di questo genere offrono concretamente la possibilità ai nostri artisti di misurarsi ed esprimere il proprio potenziale.Ci auspichiamo che a questa prima edizione ne seguano altre nel corso del tempo, solo così si possono creare i presupposti per migliorare il territorio e creare un rapporto di fiducia con i nostri ragazzi, veri protagonisti del nostro tempo”.“L’istituzione di questo premio – dichiara il Presidente della provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti – rappresenta per la nostra provincia una interessante opportunità per accrescerne l’offerta culturale, sostenere e premiare i cantautori italiani di ogni età e di ogni genere musicale e nel contempo attrarre sul territorio visitatori che potranno apprezzarne le sue grandi potenzialità”.Il Premio Matteo Marolla – Città di San Severo istituito con delibera di giunta su proposta e relazione dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, di concerto con l’Assessore alle Politiche Giovanili Simona Venditti e in condivisione con la Prima Commissione Consiliare intende valorizzare le espressioni cantautorali italiane di ogni genere musicale.La Giuria sarà composta da tre membri indicati dall’A.C., da quattro membri appartenenti all’Associazione “Matteo Marolla” e da quattro studenti rappresentanti dei 4 Istituti Secondari di II Grado della Città di San Severo.La giuria, dopo una prima selezione, individuerà 12 finalisti che dovranno esibirsi pubblicamente nelle serate del 20 e 21 ottobre sia interpretando il brano originale iscritto al Premio sia una canzone di Matteo Marolla, individuata al momento dell’iscrizione.Dopo le esibizioni verranno individuati tre vincitori che saranno così premiati:- 1° classificato: realizzazione del proprio brano registrato, mixato e masterizzato per la durata massima di tre giorni presso uno Studio di Registrazione di fama internazionale (il premio non comprende costo di musicisti arrangiatori, o altre figure di supporto né i costi di trasferta);- 2° classificato: premio in denaro di € 1.000,00;- 3° classificato: premio in denaro di € 500,00.La premiazione della prima edizione del Premio Matteo Marolla avverrà il 22 ottobre 2023. Sono ammessi al Premio Matteo Marolla tutti coloro che scrivano i testi delle proprie opere (o che siano almeno coautori della parte letteraria), che presentino un brano inedito in lingua italiana e scelgano uno dei brani della produzione musicale di Matteo Marolla.Il termine di iscrizione è stabilito entro e non oltre il 15 Settembre 2023. Gli Artisti partecipanti devono avere compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del presente Regolamento e possono essere legati da impegni contrattuali discografici e/o editoriali, purché non in contrasto col presente regolamento.La domanda di iscrizione dovrà essere spedita, o tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.san-severo.fg.it o per posta ordinaria all’indirizzo: Comune di San Severo Piazza Municipio 1, cap 71016 San Severo (FG) e sulla busta dovrà comparire la dicitura “Iscrizione Premio Matteo Marolla – Città di San Severo”.Per ulteriori informazioni è a disposizione l’Ufficio Cultura del Comune di San Severo ai seguenti numeri: 0882/339249; 0882/339315; 0882/339317; 0882/339318.