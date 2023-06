Musica: Ultimo festeggia il terzo sold out all'Olimpico di Roma

L’attesa sta finendo, mancano pochi giorni al nuovo capitolo della storia in musica di Ultimo.Nella settimana del debutto del tour Ultimo Stadi 2023 - La Favola Continua…, i 6 imperdibili show negli stadi italiani prodotti da Vivo Concerti che in sole 6 ore dall’annuncio hanno venduto oltre 100.000 biglietti, Ultimo festeggia il terzo sold out allo Stadio Olimpico di Roma: tutto esaurito anche per la data del 10 luglio, un nuovo incredibile record per un tour che va oltre il traguardo già raggiunto dei 300mila biglietti venduti.Ultimo Stadi 2023 - La Favola Continua… arriva sulla scia dello straordinario successo del tour dei record “Ultimo Stadi 2022”, dove si è esibito in 15 stadi compreso il Circo Massimo, per cui è stato consacrato il più giovane artista italiano ad aver intrapreso un tour negli stadi, certificato Diamante da Siae per gli oltre 600.000 spettatori.Ultimo è ora pronto a infiammare gli stadi italiani dell’estate 2023 con il nuovo straordinario e imponente show in partenza l’1 luglio dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per proseguire nella sua Roma con i 3 concerti da tutto esaurito allo Stadio Olimpico - tris di sold out il 7, 8 e 10 luglio - per terminare con le 2 date allo Stadio San Siro di Milano del 17 e 18 luglio.Per riabbracciare i suoi fan, il cantautore romano Niccolò Moriconi in arte Ultimo, con all’attivo 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e oltre un miliardo di stream collezionati su Spotify, accenderà l’estate portando negli stadi tutto il suo mondo di artista fenomenale e rivoluzionario, un’occasione perfetta per ascoltare i suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba”.I biglietti per Ultimo Stadi 2023 - La Favola Continua… sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.E per rivivere tutte le emozioni della straordinaria storia del cantautore dei record, è disponibile in esclusiva su Prime Video il docufilm “Ultimo – Vivo coi sogni appesi”, una produzione Think Cattleya prodotta da Martino Benvenuti in collaborazione con Maestro per la regia dei Broga’s, che offre un inedito punto di vista sugli aspetti più intimi del suo mondo, mostrando la sua strabiliante ascesa nel panorama musicale italiano attraverso il racconto dell’artista e delle figure chiave della sua vita personale e professionale.Le date del tour, quindi, sono le seguenti:1 luglio 2023 - Lignano Sabbiadoro - Stadio Teghil7 luglio 2023 - Roma - Stadio Olimpico (Sold out)8 luglio 2023 - Roma - Stadio Olimpico (Sold out)10 luglio - Roma - Stadio Olimpico (Sold out)17 luglio 2023 - Milano - Stadio San Siro18 luglio 2023 - Milano - Stadio San Siro