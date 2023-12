Musolino (Iv): "Manovra miope e discriminatoria con le donne"

"È una legge di Bilancio miope e discriminatoria, che penalizza famiglie, lavoratori, donne e Sud. Ero convinta che il primo governo della storia con un premier donna, avrebbe sostenuto le donne in quanto lavoratrici, imprenditrici, persone e madri. E invece, a parte la insopportabile retorica sulla natalità, per il mondo femminile non c'è nulla".Così la senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, nel corso della discussione della manovra in Senato."La norma migliore di questa manovra - ha aggiunto Musolino - è arrivata non dalla maggioranza, ma dall'opposizione, che ha scelto in modo corale di destinare il fondo parlamentare al contrasto alla violenza di genere.Ringrazio la collega Paita, che ha lavorato fino all'alba per ottenere questo risultato. E preciso che non c'è stata nessuna opera di federazione delle opposizioni da parte della senatrice Gelmini, che non è neanche in commissione bilancio, è bene precisarlo.Tengo poi al tema della sanità al sud, che è molto importante in tutto il paese, ma è particolarmente grave nel meridione e in Sicilia. Avevamo chiesto due misure, un fondo di compensazione per le piccole isole, che hanno sempre meno medici, e 2 milioni per il reparto di cardio chirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina, un centro di eccellenza che rischia di chiudere. Gli emendamenti non sono stati approvati ma gli ordini del giorno sì. Il governo si è quindi impegnato a intervenire, e vigileremo", ha concluso la senatrice.